Ночная хоккейная лига хочет привлечь к участию в турнире 1000 любительских команд

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Организаторы Ночной хоккейной лиги намерены привлечь 1000 команд к участию в любительском чемпионате страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор лиги Игорь Бахмутов.

"Хотелось бы пригласить к нам еще пару-тройку регионов, - сказал Бахмутов. - Есть несколько отстающих регионов, где есть любительские команды, но они еще не принимают участие в Ночной лиге. И, конечно, хочется перевалить эту заветную цифру в 1000 команд в следующем сезоне".

"Хотя такой конкретной задачи для себя мы не ставим. Хочется укрепить сами регионы и привлечь как можно больше команд из уголков, удаленных от областных и краевых центров. Смысл работы не в количестве, а в качестве, на первый план выходит организация", - добавил Бахмутов.

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.