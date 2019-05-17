"Динамо" провело экскурсию по стадиону в Петровском парке для ветеранов команды

Участие в мероприятии приняли генеральный директор Управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский, вдова бывшего вратаря московского "Динамо" Льва Яшина Валентина Яшина, а также Михаил Гершкович, Владимир Эштреков, Владимир Пильгуй и многие другие ветераны столичной команды. В ходе экскурсии ветеранам были показаны подтрибунные помещения, трибуны и поле стадиона.

"Наши уважаемые ветераны долго ждали открытия этого стадиона, к сожалению, кто-то не дождался. Поэтому мы посчитали нашим долгом пригласить ветеранов футбола и хоккея, чтобы они посмотрели и почувствовали дух новой площадки. Отчасти произошло перерождение стадиона, но боевой дух, который был заложен в далекие годы, присутствует, что позволит нашей команде занимать лидирующие позиции в таблице Российской премьер-лиги", - заявил Лунтовский.

"Стадион впечатляет, здесь приятно находиться, я рад, что "Динамо" возвращается в родной дом. Может быть, стены уже не те, но место намоленное, здесь витает дух предыдущего поколения. Самое главное - это, конечно, поле, газон уже впечатляет. "Динамо" нужно поворачиваться лицом к прошлой истории, нужно возрождать команду, которая боролась бы за самые высокие места, чтобы продолжились прошлые победные традиции", - сказал Гершкович.

По словам Пильгуя, уют и комфорт старого стадиона на новой арене сохранены. "Стадион стал еще более уютным, компактным и домашним, это самое главное достижений строителей, которые сумели воплотить в жизнь эти идеи. Мне все очень нравится, я рад, что у нас такой стадион. Теперь дело за профессионалами, чтобы уровень футбола соответствовал стадиону", - заявил он.

"Стадион готов к финалу Лиги Европы"

Как заявил журналистам Лунтовский, футбольная арена готова к проведению мероприятий любого формата. "Стадион сделан по самым современным стандартам. Финал Лиги Европы? Мы готовы", - заявил он.

Лунтовский также отметил, что у УК "Динамо" и клуба есть договор об аренде стадиона. "Детали раскрывать не могу", - подчеркнул он.

"Чтобы каждый раз не отмывать сидения от птиц, которые обычно гнездятся на стадионах, мы записали крик ястреба, что отпугивает нежелательных гостей этого стадиона. Мы это подсмотрели у казанских коллег", - заключил Лунтовский.

Предполагалось, что матч 19-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" 10 марта станет первым для "Динамо" на арене в Петровском парке. Однако из-за плохого состояния газона на стадионе в Петровском парке встреча прошла на "Арене-Химки". 1 апреля пресс-служба бело-голубых сообщила о начале смены газона, процесс был завершен в мае. Первым матчем на реконструированном стадионе станет игра 30-го тура Российской премьер-лиги между "Динамо" и тульским "Арсеналом".