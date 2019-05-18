Воробьев: сборная Латвии по хоккею почти не имела шансов в атаке в матче с россиянами

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Латвии практически не имели шансов в атаке в матче чемпионата мира против россиян. Такое мнение журналистам высказал в субботу после игры главный тренер россиян Илья Воробьев.

Сборная России выиграла у команды Латвии со счетом 3:1 и обеспечила себе выход в плей-офф.

"Была жесткая игра, соперник боролся за попадание в плей-офф. В первом периоде обстучали много штанг, но хорошо, что забили, - сказал тренер. - Кроме большинства, у латвийцев шансов особо не было. Есть время, чтобы все исправить".

Во втором периоде Никита Задоров получил 10-минутный дисциплинарный штраф. "Мы решили судейство не обсуждать, жесткая игра была с обеих сторон. Естественно, хотим, чтобы мы меньше удалялись", - отметил он.

В составе сборной России в большинстве вместо Никиты Зайцева играл Динар Хафизуллин. "Это связано с тем, что мы ищем варианты. Человек не играл в большинстве практически два года, и ему нужно время, чтобы они появились", - подчеркнул Воробьев.

Следующий матч сборная России проведет со швейцарцами в воскресенье, начало в 21:15 мск.