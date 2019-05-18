Вратарь сборной РФ Василевский заявил, что был готов сыграть в матче ЧМ со швейцарцами

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский рассказал, что мог бы сыграть с командой Швейцарии в воскресном матче чемпионата мира, так как физически готов хорошо. Об этом он рассказал журналистам в субботу после победного матча с латвийцами.

Сборная России в субботу обыграла латвийцев со счетом 3:1 и досрочно вышла в плей-офф. Ранее главный тренер россиян Илья Воробьев сообщил, что в следующем матче со швейцарцами в воротах сыграет Александр Георгиев.

"Игр тут достаточно, чтобы держать себя в тонусе. Физически с Швейцарией я готов играть", - сказал он.

"Латвийцы определенно мастеровитее, чем итальянцы. Игра была похожа на недавний матч с чехами. Наши парни выстояли и довели дело до победы. Мне без разницы, что я не смог отстоять на ноль", - добавил он.

Матч команд России и Латвии начнется 19 мая в 21:15 мск.