Ковальчук: оставшиеся игры на хоккейном ЧМ помогут россиянам подойти в тонусе к плей-офф

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Последние матчи на групповом этапе чемпионата мира должны помочь сборной России подойти в тонусе к четвертьфиналу. Об этом журналистам после победы над латвийцами рассказал капитан россиян Илья Ковальчук. Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 3:1.

"Мы прекрасно понимаем, что через несколько матчей будут игры на вылет, и нужно как можно лучше подойти к последним двум матчам группового этапа, чтобы быть в тонусе к плей-офф", - сказал Ковальчук.

Форвард отметил игру соперника. "Когда латвийцы играют против нас, это тройная мотивация для них. Они шайбы ловили, пытались вывести нас из себя. Боб (главный тренер сборной Латвии Боб Хартли, - прим. ТАСС) хорошо ведет игру, заводит ребят и этим очень хорошо отличается от остальных тренеров", - отметил 36-летний форвард.

Ранее словацкий портал sport24.sk опубликовал фотографии российских хоккеистов в ресторане после матча с командой Чехии (3:0), написав о том, что игроки выпили 160 бокалов пива. "Это дело прессы писать и фотографировать, а наше дело выходить и играть", - подчеркнул Ковальчук.