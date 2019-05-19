{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Арина Аверина завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

Второй стала ее сестра Дина Аверина, бронза досталась украинке Владе Никольченко
Арина Аверина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

На эту тему
Сборная России одержала досрочную победу на ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

20-летняя россиянка набрала 23,200 балла. Второй стала ее сестра Дина Аверина (22,950). Бронзу завоевала украинка Влада Никольченко (22,475). 

Арина Аверина завоевала третье золото на нынешнем ЧЕ. Ранее она стала победительницей в составе сборной в командном турнире и в упражнении с мячом. Также юниорская команда России одержала победу в многоборье групповых упражнений и завоевала золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. В упражнении с обручем золотую медаль выиграла сестра Арины Дина Аверина, серебро в упражнении с мячом досталось Александре Солдатовой.

Арина Аверина стала семикратной чемпионкой Европы. В предыдущем году на чемпионате Европы в мексиканской Гвадалахаре она выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье, а в 2017 году стала чемпионкой Европы в команде и упражнениях с мячом и булавами.

Чемпионат Европы в Баку завершится позднее в воскресенье.

Теги
Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Дина Аверина завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с лентой
Серебро у россиянки Александры Солдатовой, третьей стала представительница Болгарии Боряна Калейн
Читать полностью