Арина Аверина завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

20-летняя россиянка набрала 23,200 балла. Второй стала ее сестра Дина Аверина (22,950). Бронзу завоевала украинка Влада Никольченко (22,475).

Арина Аверина завоевала третье золото на нынешнем ЧЕ. Ранее она стала победительницей в составе сборной в командном турнире и в упражнении с мячом. Также юниорская команда России одержала победу в многоборье групповых упражнений и завоевала золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. В упражнении с обручем золотую медаль выиграла сестра Арины Дина Аверина, серебро в упражнении с мячом досталось Александре Солдатовой.

Арина Аверина стала семикратной чемпионкой Европы. В предыдущем году на чемпионате Европы в мексиканской Гвадалахаре она выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье, а в 2017 году стала чемпионкой Европы в команде и упражнениях с мячом и булавами.

Чемпионат Европы в Баку завершится позднее в воскресенье.