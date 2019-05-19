Сборная России завоевала золотую, две серебряные и бронзовую медали на ЧМ по тхэквондо

ТАСС, 19 мая. Сборная России по тхэквондо заняла пятое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который прошел в Манчестере. Российские спортсмены завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали.

Победу одержали представители Южной Кореи, в активе которых четыре золотые, серебряная и две бронзовые награды. Вторыми стали тхэквондисты из Великобритании, завоевавшие три золотые и бронзовую медали. Третье место заняла команда Китая, которая завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Призер Олимпийских игр россиянин Алексей Денисенко завоевал бронзу в категории до 68 кг, уступив в полуфинале испанцу Хавьеру Пересу. Георгий Попов в весе до 54 кг принес сборной России серебро. В финальном поединке он проиграл представителю Южной Кореи Пэ Чон Со.

В весовой категории до 53 кг Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль, уступив в финале Фаннапе Харнсуцзинь из Таиланда. Единственное золото на турнире для российской команды завоевал Владислав Ларин в весовой категории до 87 кг. В финале он одержал победу над бразильцем Икаро Мигелем Суаресом.

Чемпионат мира по тхэквондо проходит раз в два года, впервые соревнования прошли в Великобритании. В 2012 году Манчестер принимал чемпионат Европы. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в Южной Корее, сборная России завоевала 7 медалей (1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые).