Футболист "Урала" Ильин сможет сыграть в финале Олимп - Кубка России с "Локомотивом"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин сможет сыграть против московского "Локомотива" в финале Олимп - Кубка России по футболу. Об этом в понедельник журналистам заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

15 мая после ответного матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" (2:2, первый матч - 0:1) Ильин спровоцировал полузащитника "Арсенала" Резиуана Мирзова, и последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина. В понедельник КДК РФС назначил по данному делу сурдэкспертизу, решение будет вынесено после итогов данной экспертизы.

"Ильин сможет сыграть против "Локомотива" в финале кубка", - сказал Григорьянц.

Финальный матч Кубка России пройдет в Самаре 22 мая.

КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви

КДК не отменил красную карточку, показанную полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви в полуфинале Кубка России. Он был удален на 35-й минуте ответного матча против "Арсенала".

"Поступило письмо от ФК "Урал" об отмене красной карточки, мы обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Это нарушение было установлено при помощи видеоассистента рефери, в КДК РФС была направлена запись видео. Заключение следующее - на 34-й минуте судья имел все основания показать карточку за серьезное нарушение правил. Мы запросили расшифровку комиссии - действия нарушителя не носили агрессивный характер, красная карточка была справедливо показана за серьезное нарушение в борьбе за мяч, когда соперник мог получить серьезную травму", - сказал Григорьянц.

"Получив такое заключение, мы не имеем права отменять красную карточку. Учитывая пояснение комиссии, мы не будем дополнительно дисквалифицировать игрока, дисквалификация только на один матч, он пропустит финал", - добавил он.

КДК рассмотрит дело Страннберга 23 мая

Григорьянц отметил, что КДК 23 мая рассмотрит поведение игрока "Урала" Стефана Страннберга в матче 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2).

На 63-й минуте полузащитник московской команды Рифат Жемалетдинов упал в штрафной "Урала" после контакта с ногой игрока соперника - судья Владимир Москалев назначил пенальти, который пытался оспорить Страннберг. "За разговоры с арбитром он получил желтую карточку. Через три минуты норвежский защитник в борьбе за мяч локтем ударил нападающего железнодорожников Федора Смолова, за что получил второе предупреждение. Уходя с поля, игрок "Урала" продемонстрировал жест, намекающий на предвзятое отношение судей к его команде

"Следующее заседание состоится в четверг, мы вызываем Страннберга и представителей ФК "Локомотив", - сказал Григорьянц.