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Члены скаутской службы сборной России отправились на матчи ЧМ в Кошице

Игры группы А будут просматривать Владимир Малахов, Сергей Гомоляко и Олег Браташ
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев
© Антон Новодережкин/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Скауты сборной России отправились в Кошице на последние матчи чемпионата мира по хоккею в группе А. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Илья Воробьев.

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Групповой турнир чемпионата мира завершится 21 мая. Сборная России обеспечила себе выход в 1/4 финала.

"Наши скауты поехали в Кошице и будут следить там за командами из другой группы. Как только закончится там последний матч, от них будет и разбор игр, и впечатления от матчей", - сказал Воробьев. 

В Кошице отправились представители селекционной службы Владимир Малахов и Сергей Гомоляко, а также главный тренер олимпийской сборной (команда ближайшего резерва национальной сборной) Олег Браташ.

Во вторник сборная России встретится со шведской командой в заключительном матче группового этапа, на прошлогоднем чемпионате мира россияне уступили шведам со счетом 1:3. Сборная Швеции является чемпионом мира двух последних лет. "Шведы в том году играли довольно интересно, в девять нападающих при "пять на пять", а остальные форварды действовали в меньшинстве. В этом году у них хорошая подобранная команда", - отметил Воробьев.

Воробьев отказался обсуждать состав на матч со шведами. "Про состав в общем и целом мы поговорим в день игры. Что касается состава шведов, то к ним подъехали хорошие игроки (форварды Габриэль Ландеског и Александр Веннберг, а также защитник Йон Клингберг, - прим. ТАСС). Мы идем своим путем: так и планировали, чтобы выступать на турнире одним составом", - отметил тренер российской команды.

Матч между сборными России и Швеции пройдет 21 мая, начало в 21:15 мск.

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