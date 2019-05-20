Андронов: игра вратарей сборной России на ЧМ придает уверенность остальным членам команды

Сборная России одержала победы во всех шести матчах, пропустив за турнир три гола. В воротах играли Андрей Василевский (четыре игры и три пропущенных шайбы) и Александр Георгиев (две игры).

"Вратари у нас здорово играют, нам дают уверенность в обороне, где мы действуем более спокойно. Но есть вещи, в которых надо прибавлять", - сказал Андронов.

Россияне во вторник проведут последний матч на групповом этапе против шведов, начало в 21:15 мск. "У шведов хороший подбор игроков, большинство из них из НХЛ. Будет интересно с ними поиграть, посмотреть, в каком мы состоянии, тем более мы им проиграли в прошлом году.

Вся линия нападения там очень опасная, они мастеровитые ребята с хорошими навыками игры в нападении", - отметил он.

Все шесть матчей Андронов провел в связке с капитаном команды Ильей Ковальчуком в номинально четвертом звене. "Он очень интересно играет, всегда в нападении может что-то придумать, отдать или бросить. Моя задача как центрального нападающего - помочь ему, чтобы он меньше играл в защите, а больше в атаке. Пытаемся помогать друг другу и, как мне кажется, у нас неплохо получается", - подчеркнул форвард.