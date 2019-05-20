Эксперт: матч со шведами станет серьезным тестом для сборной России на ЧМ по хоккею

В воскресенье сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии и одержала шестую победу подряд на предварительном этапе чемпионата мира. В заключительном матче группового этапа россияне встретятся со шведами 21 мая.

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Игра со сборной Швеции станет серьезной проверкой для российских хоккеистов на чемпионате мире. Такое мнение ТАСС высказал призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.

"Ребята хорошо играют, молодцы, - сказал Яшин. - Самое главное, что мне вчера понравилось - хорошо сыграли в обороне, Георгиев отлично отыграл "на ноль". Я как болельщик отталкиваюсь от того, что команда очень здорово идет без поражений".

"Следующая игра со шведами станет серьезным тестом, я ожидаю хорошей игры и победы от нашей сборной. Понятно, что шведы - более сильный соперник, чем сборная Норвегии, например, поэтому будет сложнее. Ребятам нужно концентрироваться на своей игре", - добавил Яшин.

Александр Овечкин на турнире забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами. Яшин отметил, что нападающие приносят большую пользу команде своим присутствием на льду.

"Вопрос в чем: нам нужны победы или их очки? Понятно, что к ним очень пристальное внимание со стороны других команд, они своим присутствием освобождают место для других игроков. Связка Кучерова и Гусева очень здорово играет и много забивает, поэтому для результата все очень хорошо работает. Иногда какие-то турниры проходят для хоккеистов более ярко, какие-то менее", - заключил Яшин.