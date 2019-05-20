Путин поздравил российского спортсмена Ларина с победой на ЧМ по тхэквондо

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Владислава Ларина с победой на чемпионате мира по тхэквондо 2019 года в весовой категории до 87 кг в Манчестере (Великобритания). Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Сборная России завоевала золотую, две серебряные и бронзовую медали на ЧМ по тхэквондо

"На чемпионате мира в Манчестере Вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, обошли сильных и опытных соперников. Такой успех - заслуженная награда за ваш талант, спортивное мастерство и годы упорных, напряженных тренировок", - говорится в сообщении.

Президент выразил особую признательность наставникам спортсмена, всем, кто поддерживает его на пути к победам, и пожелал россиянину новых свершений и всего самого доброго.

Ларин завоевал единственное золото на турнире для российской команды. В финале он одержал победу над бразильцем Икаро Мигелем Суаресом.

Чемпионат мира по тхэквондо проходит раз в два года.