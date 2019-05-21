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Воробьев: российским хоккеистам в матче со шведами не удались лишь первые 10 минут

Сборная России по хоккею победила шведскую команду со счетом 7:4 и выиграла группу А
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России в матче чемпионата мира со шведами не удались только первые 10 минут. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Илья Воробьев.

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Сборная России обыграла шведов со счетом 7:4. Первый период россияне проиграли 0:1.

"Первые 10 минут мы медленно входили в игру, потом уже стало получше. В раздевалке сказали, что надо делать, - сказал Воробьев. - Ребята стали лучше и лучше вкатываться, выдали фантастический, хотя лучше назовем его хорошим, второй период. А потом сыграли по счету".

По голу в матче забили Александр Овечкин и Евгений Малкин, причем Овечкин отличился с передачи Малкина. "Порадовало, что всех прорвало. Овечкин и Малкин оказались вместе из-за пересменки", - отметил Воробьев.

В четвертьфинале 23 мая в Братиславе россияне сыграют с американцами, начало в 17:15 мск.

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