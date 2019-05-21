Овечкин: сборная России правильно сыграла в матче со шведами на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России показали правильную игру в матче с командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Такое мнение журналистам высказал российский нападающий Александр Овечкин.

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Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу российской команды. Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи Евгения Малкина.

"Забросил с передачи Малкина, потому что все сошлось. Правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм были хорошими, вы сами все видели. Для вас может быть и круто, что мы сыграем с американцами, а нам - без разницы", - сказал Овечкин.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира в четверг сыграет с командой США. Матч пройдет в Братиславе и начнется в 17:15 мск.