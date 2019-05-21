Воробьев: хоккеисты сборной России в матче с американцами должны играть в быстрый пас

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в четвертьфинальном матче чемпионата мира с американцами должны играть в быстрый пас. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Илья Воробьев после победы над шведами.

Россияне обыграли шведов и сыграют с командой США в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла шведов со счетом 7:4 и заняли первое место в группе В. В четвертьфинале 23 мая в Братиславе россияне сыграют с командой США, ставшей четвертой в группе А.

"Сборная США - очень талантливая команда, атакующая, с хорошим подбором игроков. Сейчас скауты расскажут, что они увидели, но и сами их игры посмотрим. Надо их обрезать быстрым пасом, быстрее шайбы никто не бегает", - сказал Воробьев.

По ходу игры со шведами в звено к Евгению Малкину вместо Михаила Григоренко передвигался Илья Ковальчук. "У нас Григоренко в меньшинстве часто играет, у него силы расходуются на это. Поэтому и играл Ковальчук", - отметил тренер.