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Воробьев: хоккеисты сборной России в матче с американцами должны играть в быстрый пас

Встреча 1/4 финала Россия - США пройдет 23 мая в Братиславе
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев
© Антон Новодережкин/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в четвертьфинальном матче чемпионата мира с американцами должны играть в быстрый пас. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Илья Воробьев после победы над шведами.

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Сборная России обыграла шведов со счетом 7:4 и заняли первое место в группе В. В четвертьфинале 23 мая в Братиславе россияне сыграют с командой США, ставшей четвертой в группе А.

"Сборная США - очень талантливая команда, атакующая, с хорошим подбором игроков. Сейчас скауты расскажут, что они увидели, но и сами их игры посмотрим. Надо их обрезать быстрым пасом, быстрее шайбы никто не бегает", - сказал Воробьев.

По ходу игры со шведами в звено к Евгению Малкину вместо Михаила Григоренко передвигался Илья Ковальчук. "У нас Григоренко в меньшинстве часто играет, у него силы расходуются на это. Поэтому и играл Ковальчук", - отметил тренер.

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