Футболист "Локомотива" Смолов заявил, что в финале Кубка России думал только о победе

"Эмоций, если честно, нет, потому что все силы оставил на поле, - сказал Смолов. - Было тяжело, пока что я ощущаю усталость и только умом понимаю, что выиграл свой первый Кубок России. С "Уралом" у меня до сих пор теплые отношения, со многими ребятами поддерживаю связь и с президентом (Григорием Ивановым - прим. ТАСС) в том числе. Во главе угла стояло то, что я могу стать обладателем кубка, поэтому не имело значения, с кем мы играли".

"Я думаю, что в первом тайме, когда мы вышли вперед, я прочувствовал настрой, энергетику, то, что все ребята сплотились и выглядели гораздо лучше, тогда я понял, что мы можем сегодня победить. Концовка, к сожалению, была нервной, в том числе и я не смог реализовать пару моментов, если бы забили еще один гол, было бы гораздо проще довести все до победы. Атмосфера очень понравилась, большое спасибо болельщикам и людям, которые ни за кого не болели, а пришли на праздник футбола", - добавил футболист.

Смолов выступает за "Локомотив" с июля 2018 года. За это время форвард провел 30 матчей в составе столичного клуба, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.