Хоккеисты сборной США Ларкин и Райан пропустят матч 1/4 финала ЧМ против команды России

ТАСС, 23 мая. Нападающие сборной США по хоккею Дилан Ларкин и Дерек Райан не смогут принять участие в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды России. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации хоккея США.

Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Битва на вылет. Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Ларкин получил повреждение паха в последнем матче группового этапа с командой Канады (0:3), который проходил 21 мая. О характере травмы Райана не сообщается. Ларкин в 7 матчах на турнире набрал 5 очков (3 шайбы + 2 передачи). Райан набрал 4 очка (1+3), сыграв в 7 матчах.

Отмечается, что в предстоящей встрече сыграют лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года 18-летний форвард Джек Хьюз и защитник Кристиан Воланин, которые пропустили матч против канадцев.

Матч между сборными России и США пройдет 23 мая, начало - 17:15 мск.