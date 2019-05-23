Инфантино: ЧМ-2018 в России стал лучшим в его истории

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече в четверг с президентом России Владимиром Путиным заявил, что чемпионат мира по футболу в России в 2018 году был лучшим в истории этого первенства, и это мнение разделяет весь мир. Об этом он сказал после завершения церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Путин вновь поздравил главу ФИФА с присуждением российского Ордена дружбы. Инфантино в ответ поблагодарил по-русски: "Спасибо".

"Я испытываю эмоции, которые словами выразить очень трудно. Эта награда будет напоминанием о тех годах работы по подготовке к чемпионату мира, которую мы провели, и о самом чемпионате, конечно же. Это был лучший чемпионат мира в истории. И это не мои слова, это слова всего мира", - заявил он, перейдя на английский.

"И тот факт, что меня наградили именно Орденом дружбы, также очень символичен", - добавил Инфантино. Он напомнил свои слова, которые говорил ещё год назад: "Мир в лице России обрёл страну друзей, и эти узы дружбы не порвутся никогда".

"Работа по подготовке и проведению чемпионата мира началась несколько дет назад, она шла, мы провели чемпионат мира. Но это не конец, это только начало нашего плодотворного сотрудничества и взаимодействия. И от имени всего мира футбола - а это всего-навсего 4-5 миллиардов человек по всему миру - большое спасибо!", - заявил Инфантино.