Президент ФК "Урал" поддержал возможное увеличение количества клубов в РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг сообщила, что РФС проработает вопрос возможного увеличения количества клубов РПЛ с 16 до 18, начиная с сезона-2020/21.

"Я только за [такое расширение], даже за увеличение чемпионата до 20 команд. У нас большая страна, наши футболисты должны играть больше матчей, а не 30 встреч в сезоне, - отметил Иванов. - Сейчас у команд, которые приходят в РПЛ, иногда не готова инфраструктура, но им дается год, чтобы посмотреть и понять, что нужно для чемпионата России. Даже если они после этого года вылетят, то в следующий раз придут вооруженными, я только за такое расширение, за обмен между лигами".

"Сейчас играют 16 команд, которые рубятся не на жизнь, а на смерть, ведь у нас такая ситуация, что если команда вылетела из РПЛ, то и футбол в этом регионе может прекратится, - добавил Иванов. - В случае расширения команды будут подтягиваться к лидерам чемпионата. Если футболист играл во второй лиге, а потом вышел в Футбольную национальную лигу, то у него повышается качество футбола, он начинает играть лучше. Чем выше поднимается команда и игроки, тем сильнее они будут прогрессировать при грамотном тренере".

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд.