Третьяк: россияне показали разный хоккей в первом и втором периодах матча с американцами

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России продемонстрировали хоккей разного уровня в первом и втором периодах четвертьфинального матча чемпионата мира с командой США. Такое мнение ТАСС высказал в четверг после матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй - за американцами. Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось", - сказал Третьяк.

"Когда кто-то немного не доигрывает, то игра может перевернуться, в хоккее так бывает, два разных периода. Вспомните игру со шведами - в первом периоде они доминировали, а во втором мы их вчистую переиграли, такой хоккей люди любят. Концовка второго периода - это игра вратарей, оба сегодня очень здорово сыграли, но мы победили, мы сильнее, готовимся к полуфиналу", - добавил собеседник агентства.

Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Матчи 1/2 финала чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.