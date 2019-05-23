Ковальчук: российские хоккеисты должны придерживаться своего стиля в течение игры

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России должны сохранять свой стиль игры в течение всего матча. Такое мнение журналистам высказал капитан команды Илья Ковальчук после четвертьфинального матча с командой США.

Россияне в четверг обыграли американцев со счетом 4:3.

"В первом периоде мы были сильны, а во втором стали откатываться к своим воротам. Нам нужно сохранять ту же страсть, такой же стиль игры, надо быть агрессивными на льду", - сказал Ковальчук.

Сборная России носит неофициальное название "Красная машина". "Мы - одна из хороших команд на турнире. Что касается того, машина мы или нет, поговорим об этом после турнира, и пока для нас важен ближайший матч. Победит одна из четырех сильнейших команд", - подчеркнул он.

Соперник россиян по полуфиналу определится в четверг позднее.