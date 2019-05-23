Тренер американцев заявил, что россияне показали очень сильный хоккей в 1/4 финала ЧМ

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России показала невероятно сильную игру в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с командой США. Об этом журналистам в четверг заявил главный тренер американской сборной Джефф Блэшилл.

"Мы долго не могли найти свою игру по ходу группового этапа, но сегодня действовали хорошо, играли, как и должны были. Мы даже по ходу этого матча прибавляли, думаю, что сегодня показали свою лучшую игру на турнире. Надо отдать должное сборной России, очень сильная команда. Мы сумели выровнять игру после провальных первых десяти минут и перестановок, но россияне показали невероятно сильную игру", - отметил Блэшилл.

На игру 1/4 финала вернулся в состав американцев лидер рейтинга центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года Джек Хьюз, который пропустил последнюю встречу предварительного этапа с канадцами. 18-летний форвард в четвертьфинале отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим хоккеистом в своей команде. "Хьюз будет суперзвездой, он хорошо создает моменты и понимает игру. Конечно, он был расстроен, понимал, что может играть лучше, но сегодня правильно отреагировал", - сказал Блэшилл.

Соперник сборной России по полуфиналу определится после окончания вечерних четвертьфиналов, которые начнутся в 21:15 по московскому времени. В случае победы сборной Германии над командой Чехии, российские хоккеисты в полуфинале сыграют с немцами. Если встреча завершится победой чехов, то соперником россиян станет победитель матча между сборными Финляндии и Швеции. Полуфинальные игры пройдут 25 мая в Братиславе, финал и матч за третье место состоятся днем позже.