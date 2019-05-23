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Чемпионат мира по хоккею-2019

Голкипер Василевский назвал игру с американцами одной из самых сложных на ЧМ по хоккею

Российский вратарь отразил в матче 29 из 32 бросков

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Голкипер сборной России Андрей Василевский считает, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды США стал для него одним из самых сложных на турнире. Об этом 24-летний хоккеист сообщил журналистам в четверг после игры.

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В четверг сборная России победила команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале мирового первенства. Василевский, отразивший 29 из 32 бросков, был признан лучшим игроком матча среди россиян.

"[Эта игра] одна из самых сложных, но самые главные матчи у нас впереди. Сейчас надо забыть об этом матче и смотреть вперед. Старался показывать свою игру. Парни играли хорошо, тем более против такого сильного соперника", - сказал Василевский.

"Когда мало бросков, то в воротах стоишь холодный. И когда мало бросков, но много голевых моментов - еще сложнее. Считаю, что сегодня был неплохой баланс между опасными моментами и бросками. Отдадим должное американцам, там играют очень мастеровитые хоккеисты, они показали хороший хоккей", - добавил голкипер.

Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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