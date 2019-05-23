Яшин: российские хоккеисты завоюют золото чемпионата мира, если будут играть собранно

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Концентрация и собранность являются ключевыми факторами, которые должны помочь сборной России по хоккею выиграть золото чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС в четверг по телефону поделился призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.

В четверг российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 4:3 и вышли в полуфинал чемпионата мира.

"Хорошая команда у американцев. Очень здорово играли наши хоккеисты в первом периоде, а потом соперник освоился, хотя сборной США не хватало нескольких лидеров. Но нам важно, что мы одержали победу, теперь нужно готовиться к следующей игре. Кто попадется нам в полуфинале, с тем и будем играть, сейчас обсуждать все варианты нет смысла", - заявил Яшин.

"Очень долгий и сложный турнир, очень сложно концентрироваться. Самое важное - держать концентрацию всю игру, тогда будет все нормально. Если команда будет собранно играть, то альтернативы нет, у нас действительно самая сильная команда. Игра может по-разному сложиться, так что будем болеть за нашу сборную, ждем победы", - добавил он.

Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.