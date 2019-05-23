Не без проблем. Американцы выдали лучший матч на ЧМ по хоккею, но россияне идут дальше

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России победила команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе в присутствии 9085 зрителей. Тренерский штаб сборной России решил не вносить изменения в состав по сравнению с заключительным матчем группового этапа с командой Швеции (7:4). Место в воротах предсказуемо занял Андрей Василевский.

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Американцам пришлось пойти на вынужденные перестановки. Из-за травм не смогли помочь команде два центральных нападающих - Дилан Ларкин и Дерек Райан. Но вернулся в состав лидер рейтинга центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года 18-летний форвард Джек Хьюз, который пропустил последнюю игру предварительного этапа с канадцами. На последнем рубеже сборной США действовал Кори Шнайдер. Кроме того, вместе с крайними нападающими клуба "Чикаго" Патриком Кейном и Алексом Дебринкэтом в качестве центрального форвард встречу начал Колин Уайт. А Джек Айкел действовал с Джонни Годро и Джеймсом Ван Римсдайком. Разные периоды Сборная России мощно начала встречу, а уже на 67-й секунде матча Никита Гусев с "пятака" добил шайбу в ворота Шнайдера. В первые минуты игры преимущество российской команды было подавляющим, россияне создавали один момент за другим, команда Ильи Воробьева должна была увеличивать разрыв в счете, но где-то хоккеистам не хватало точности, а в некоторых эпизодах хорошо сыграл американский вратарь. К середине первого периода сборная США игру немного выровняла, а несколько хороших смен в зоне российской команды провела тройка Годро - Айкел - Ван Римсдайк. Ближе к концу периода сборная России получила численное преимущество, которое мощным щелчком реализовал Михаил Сергачев, забросивший первую шайбу за сборную России. В перерыве тренеры команды США признали, что не угадали с сочетаниями на игру и произвели перестановки - были объединены в одну связку Годро и Кейн, Дебринкэта перевели к Хьюзу, а Клейтона Келлера - к Айкелу. Перестановки сработали, американцы стали лучше действовать в позиционном нападении, а защитник Брэди Шей как раз после передач Кейна и Годро сократил разрыв в счете - 1:2.

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Американцы продолжили владеть инициативой, но российские хоккеисты провели серию очень опасных контратак. Команды создали много опаснейших моментов, но великолепно действовали оба вратаря. В начале третьего периода сборная России увеличила преимущество - Гусев и Кирилл Капризов классически разыграли выход против одного защитника. А через несколько минут после не совсем удачных действий Сергачева в своей зоне Хьюз нашел точной передачей подключившегося к атаке защитника Ноа Хэнифина, который бросил под перекладину без шансов для Василевского. Но уже через минуту россияне восстановили преимущество в две шайбы. Михаил Григоренко точным броском в пустые ворота завершил контратаку с участием Евгения Малкина и Евгения Дадонова. За три с лишним минуты до окончания третьего периода американцы заменили вратаря на шестого полевого игрока и почти сразу же отыграли одну шайбу. Воробьев взял тренерский просмотр на предмет игры в площади ворот, но арбитры после видеопросмотра оставили в силе первоначальное решение, засчитав шайбу Дебринкэта. "Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось. Когда кто-то немного не доигрывает, то игра может перевернуться, в хоккее так бывает, два разных периода. Вспомните игру со шведами - в первом периоде они доминировали, а во втором мы их переиграли, такой хоккей люди любят", - рассказал в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Невероятно сильная игра россиян и лучший матч американцев Сборная России на групповом этапе стала единственной командой, одержавшей победы во всех матчах. Россияне побеждали с разницей не менее, чем в две шайбы. Американская команда же действовала не лучшим образом, имея на бумаге очень сильный состав, и заняла четвертое место. Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл после четвертьфинала рассказал, что его команда не могла найти свою игру на предварительном этапе. "Сегодня действовали хорошо, играли, как и должны были. Мы даже по ходу этого матча прибавляли, думаю, что сегодня показали свою лучшую игру на турнире. Надо отдать должное сборной России, очень сильная команда. Мы сумели выровнять игру после провальных первых десяти минут, но россияне показали невероятно сильную игру", - подчеркнул Блэшилл.

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