Глава профсоюза игроков НХЛ обсудит с агентом Войнова тему карьеры хоккеиста

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз игроков от имени Войнова подал апелляцию на это решение. В ночь на 24 мая стало известно о сокращении дисквалификации игрока до середины следующего сезона.

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Дональд Фер обсудит с агентом российского защитника Вячеслава Войнова ситуацию с решением о сокращении его дисквалификации. Об этом он рассказал ТАСС.

"Войнов мог подавать апелляцию, он использовал такую возможность пойти в арбитраж, ему сократили дисквалификацию. Мы надеемся, что Войнов найдет себе клуб в НХЛ. Мы будем ждать, что произойдет, я планирую поговорить на эту тему с агентом игрока", - сказал Фер.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила собственное расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил, права на игрока в НХЛ принадлежат клубу "Лос-Анджелес", в составе которого он выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014).

Также глава профсоюза рассказал, когда может решиться ситуация с возможным объявлением локаута в НХЛ. Действующее коллективное соглашение между профсоюзом и лигой истекает после сезона-2021/22, НХЛ может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября того же года. В этом случае локаут начнется в 2020 году.

"Пока рано об этом говорить, надо подождать до сентября, тогда у нас будет больше информации о том, как будет развиваться ситуация. Мы узнаем, выйдет ли лига из соглашения или нет", - отметил он.