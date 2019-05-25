Сложили корону. Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции, выигравшая два последних чемпионата мира по хоккею, в четвертьфинале турнира 2019 года в Словакии сенсационно проиграла в овертайме финнам, состав которых был далек от оптимального. Шведская команда усилилась 21 игроком из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и имела в составе 17 чемпионов мира, в то время как сборную Финляндии пополнили только два хоккеиста из клубов НХЛ.

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Безвольная игра действующих чемпионов мира напомнила выступление сборной России на домашнем чемпионате мира 2000 года. Тогда в состав российской команды были привлечены звезды НХЛ - защитники Дмитрий Миронов, Игорь Кравчук, Алексей Житник, Сергей Гончар и нападающие Валерий Каменский, Алексей Яшин, Виктор Козлов, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко и Павел Буре. Россияне умудрились не выйти из группы и заняли 11-е место. Вылеты сборной Швеции с крупных турниров на стадии четвертьфиналов от более слабых соперников уже давно не сенсация. На пяти последних Олимпиадах шведская команда дважды играла в финале (2006 и 2014) и один раз завоевала золотые медали (в 2006 году в Турине), при этом трижды заканчивая борьбу именно на четвертьфинальной стадии. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити шведы здорово прошли групповую стадию, уверенно переиграв канадцев (5:2) и одержав победы над чехами (2:1) и немцами (7:1), но в четвертьфинале "Тре крунур" потерпели поражение от сборной Белоруссии (3:4). В 2010 году на Играх в Ванкувере шведы также заняли первое место в группе, после чего с тем же счетом 3:4 в четвертьфинале уступили словакам. Аналогичная ситуация произошла и на Олимпиаде в Пхёнчхане - после трех побед на предварительном этапе последовал вылет от немцев и снова со счетом 3:4, но уже в овертайме. Белоруссия, Словакия и Германия не являются столь статусными хоккейными державами, как Швеция, но такие поражения - уже тенденция. В один ряд с ними шведская пресса поставила и вылет от сборной Финляндии на нынешнем турнире, назвав поражение одним из самых сильных фиаско в истории шведского хоккея. Финны на чемпионате мира в Словакии сделали ставку на игроков из собственного чемпионата, а также на некоторых представителей европейских лиг. Шведы же привезли 21 игрока из НХЛ, которые являются лидерами в своих клубах. На бумаге состав шведской сборной выглядел сильнее по всем позициям, но должной "химии" в команде так и не нашлось. В связи с поздним началом чемпионата мира многие команды собрали очень сильных игроков, поэтому главным фаворитом шведская сборная не считалась, но бороться за медали была должна. Разочарование по итогам турнира можно сравнить с эмоциями после проигранного четвертьфинала чехам (3:4) на домашнем чемпионате в 2012 году. Тогда шведы также собрали звездную команду, во главе который были Хенрик Зеттерберг, Никлас Бэкстрём, Виктор Хедман и Никлас Кронвалль. Отсутствие топовых центров Еще во времена СССР многие специалисты и любители хоккея говорили: "Есть центральный нападающий - есть тройка, а если есть тройка - есть пятерка". При всем обилии звездных имен на чемпионате мира в составе сборной Швеции не оказалось ни одного сильного центрального нападающего. По ряду причин от участия в мировом первенстве отказались сильнейшие центрфорварды страны Бэкстрём, Мика Зибанежад, Вильям Карлссон и Микаэль Бэклунд.

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В первых двух встречах турнира и матчах заключительного этапа Еврохоккейтура перед чемпионатом мира на позиции центра первого звена наигрывался 20-летний Элиас Петтерссон. Главный претендент на звание лучшего новичка по итогам регулярного сезона в НХЛ хорошо себя проявил только в первой встрече Евротура со сборной России. Следующие четыре игры молодой форвард провалил. Перед третьим матчем на турнире к команде присоединился центральный нападающий "Коламбуса" Александр Веннберг, который и занял место в первом звене с Патриком Хёрнквистом и Вильямом Нюландером. Петтерссон же был переведен на позицию крайнего нападающего в тройку, где роль центрального исполнял номинальный крайний форвард Элиас Линдхольм. С приездом Веннберга более результативно заиграл и Нюландер, но главной проблемы - отсутствия игрового баланса и плохой игры в обороне - это не решило. Защитники команды с большим желанием поддерживали атаку, но далеко не всегда успевали в оборону, совершая простейшие ошибки. В отличие от двух предыдущих чемпионатов, центральные нападающие очень медленно возвращались назад и игроков обороны не страховали. Сборная Швеции проигрывала в движении всем высококлассным командам, даже латвийцам. "Был очень тяжелый вечер для нас, у нас была очень сильная команда, но мы не показали хорошей игры. Сборная Финляндии лучше действовала как команда и заслуженно победила, большое разочарование для нас. Сейчас рано говорить о том, что не получилось, я поговорю с игроками, когда приеду в Швецию. Надо понимать, где мы ошиблись, что могли сделать лучше", - отметил в беседе с ТАСС президент Шведского хоккейного союза Андерс Ларссон. Слабая игра вратарей Вратарская бригада в составе Хенрика Лундквиста, Якоба Маркстрёма и Юнаса Энрота также выглядела сильной перед турниром. 37-летний Лундквист оказался в составе очень неожиданно, шведский вратарь плохо провел вторую половину сезона за "Рейнджерс" и был вытеснен из состава россиянином Александром Георгиевым. Авторитет олимпийского чемпиона 2006 года сказался, вероятно, он сам изъявил желание выступить на чемпионате мира, а тренеры не могли ему отказать за былые заслуги.

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Маркстрём же провел сильный сезон за "Ванкувер". Судя по матчам Евротура, именно он рассматривался на чемпионат мира в качестве первого номера. Но в заключительной встрече с финнами (2:1) на Чешских играх получил повреждение, из-за чего был вынужден пропустить начало чемпионата мира. По надежности игры вратарей сборная Швеции заняла 12-е место в Словакии. Три первые шайбы финнов в четвертьфинале на совести именно Лундквиста, в игре с российской командой (4:7) неудачно сыграл и Маркстрём. Сборная Швеции на чемпионате мира пропустила 26 шайб и по этому показателю показала худший результат за 26 лет. При этом шведская команда после четвертьфиналов является самой результативной на турнире, забросив 45 шайб. С составом вратарей главный тренер Рикард Грёнборг также не угадал. Странным видится непопадание в заявку на турнир новобранца казанского "Ак Барса" голкипера Адама Райдерборна, который провел хороший сезон за "Юргорден" и неплохо смотрелся в играх Евротура. Шведский чемпионат был представлен только третьим вратарем Юнасом Энротом, который не провел ни одной игры. Единственным светлым пятном в игре сборной Швеции на чемпионате мира стал Вильям Нюландер, который до начала полуфиналов продолжает лидировать в списке бомбардиров, набрав 18 (5 шайб + 13 голевых передач) очков при лучшем показателе полезности на турнире (+16). 23-летний форвард побил рекорд команды Швеции по количеству набранных очков на одном первенстве, предыдущее достижение делили Нильс Нильссон (1962 год, 11+6) и Матс Ольберг (1975 год, 5+12). Также Нюландер превзошел результат Ольберга по числу результативных передач на одном турнире для шведских хоккеистов. Шведский нападающий до декабря прошлого года не мог договориться о контракте с "Торонто", в итоге проведя в регулярном чемпионате НХЛ 54 матча, в которых набрал 27 очков (7+20). "Нюландер - фантастический игрок. Когда смотришь, как он играет, можно только наслаждаться, он нестандартный и креативный игрок. Он как артист, как художник", - сказал Ларссон. Тренерские ошибки Еще летом прошлого года Шведский хоккейный союз объявил об уходе Грёнборга с поста главного тренера по окончании чемпионата мира, его место займет помощник Юхан Гарпенлёв. Грёнборг возглавил команду после чемпионата мира 2016 года в России и на крупных турнирах чередовал успехи с провалами.

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В полуфинале Кубка мира - 2016 в Торонто шведские хоккеисты поплатились за то, что недооценили сборную Европы, а в четвертьфинале Олимпиады проиграли немцам. Между этими турнирами была победа на чемпионате мира, где в финале по буллитам были обыграны канадцы. В прошлом году Грёнборг на мировом первенстве также сполна реабилитировался за провал на Олимпиаде, выиграв 10 матчей из 10. Многие игроки из НХЛ не раз отмечали, что Грёнборг обладает североамериканским стилем руководства. Специалиста активно сватали в клубы НХЛ, сам он также не раз заявлял, что мечтает работать в лучшей лиге мира. Однако за день до старта чемпионата мира было объявлено о подписании контракта шведа со швейцарским "Цюрихом". Как отметил сам Грёнборг, это решение было принято с учетом интересов семьи, а также по причине того, что он не руководил клубом 18 лет, после чего сразу тренировать в НХЛ сложно и рискованно. На турнире в Словакии сборная Швеции показала абсолютно худшую по содержанию игру. В актив команда может занести только первый период встречи с россиянами и первую половину матча с латвийцами. Даже в играх с заведомо более слабыми сборными Италии (8:0), Норвегии (9:1) и Австрии (9:1) шведские хоккеисты пропускали контратаки, которые соперники не реализовывали. Грёнборг же никаким образом не оказывал влияния на действия хоккеистов по ходу матчей. Несмотря на плохую игру, на протяжении всего турнира не покидало ощущение, что шведская команда может прибавить в плей-офф, как это происходило на победных чемпионатах мира 2013 и 2017 годов. Тогда шведы на предварительных стадиях также проигрывали основным конкурентам, не показывая качественной игры, но становились чемпионами мира, значительно улучшая игровые взаимодействия в матчах плей-офф. В матче с финской командой, у которой доминировала тройка Харри Песонен - Сакари Маннинен - Каапо Какко, Грёнборг раз за разом против них выпускал тройку Адриана Кемпе, которая вчистую проигрывала все свои смены. Единственным оправданием главному тренеру шведской сборной служит тот факт, что его команда номинально играла в гостях, а значит первой выпускала на лед свою пятерку и не могла накладывать звенья. В такой ситуации многие переходят на игру в три пятерки, но Грёнборг этого не сделал, а его команда безраздельно отдала инициативу. Что дальше? Нынешний же турнир можно сравнить с чемпионатом мира 2016 года в России, когда главный тренер сборной Швеции Пер Мортс также заранее объявил об уходе со своего поста. На том мировом первенстве "Тре Крунур" вчистую проиграли сборным Чехии и России на групповом этапе и только по буллитам одолели команду Швейцарии, а в четвертьфинале шведы были разгромлены канадцами со счетом 0:6. Грёнборг же напоследок еще и поругался с известной журналисткой телеканала SVT после поражения от российской сборной.

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