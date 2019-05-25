Манта: сборная Канады сильно прибавила по сравнению с первыми матчами на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею сильно прибавила в качестве игры по ходу чемпионата мира по сравнению со стартовыми играми турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий канадской команды Энтони Манта.

В субботу сборная Канады переиграла команду Чехии со счетом 5:1 в полуфинале чемпионата мира. В финале канадцы сыграют с финнами. Команды встречались в первом туре группового этапа, победу одержала сборная Финляндии со счетом 3:1.

"Перед турниром мы знали, что можем выиграть у любого соперника. Думаю, что мы были немного не готовы к первой игре с финнами, завтра будет возможность взять реванш, надеюсь, что нам это удастся. Сейчас команда очень сильно прибавила, играет невероятно хорошо во всех линиях, от нападающих до вратаря. Нам нужно также сбалансированно сыграть в финале, тогда мы победим", - отметил Манта.

"Сборная Финляндии на турнире выглядит очень хорошо. Сегодня они обыграли россиян со счетом 1:0, не позволив им создать много моментов. Нам надо быть готовыми. Завтра будет совсем другая игра, это матч за золотые медали", - добавил хоккеист.

Финальный матч состоится в воскресенье и начнется в 21:15 мск. Встреча за третье место между сборными Чехии и России начнется в 16:45 мск.