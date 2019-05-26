Семин намерен продолжить работу на посту главного тренера ФК "Локомотив"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин намерен продолжить работу на своем посту. Об этом он заявил журналистам в воскресенье.

В воскресенье "Локомотив" в домашнем матче 30-го тура чемпионата России обыграл "Уфу" со счетом 1:0 и занял второе место в таблице, которое позволяет принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Контракт 72-летнего Семина рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

"Это мой дом, я хочу продолжить работу здесь", - заявил Семин.

Семин возглавлял "Локомотив" с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год, потом снова вернулся на пост главного тренера в 2016 году. Под его руководством "Локомотив" трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018), четырежды выигрывал серебряные медали (1995, 1999, 2000, 2001) и дважды - бронзовые (1994, 1998). Также команда с ним во главе шесть раз становилась обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и два раза - победителем Суперкубка России (2003, 2005). В 2007 году он был президентом "Локомотива".