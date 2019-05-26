Бабаев: приятно, что ЦСКА второй год подряд оказывается выше "Спартака" в таблице

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев порадовался тому, что его команда по итогам чемпионата России по футболу обошла "Спартак". Об этом представитель руководства армейского клуба сказал журналистам после победы над "Крыльями Советов" со счетом 6:0 в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье прошли матчи заключительного тура чемпионата России, ЦСКА занял четвертое место в таблице, "Спартак" - пятое.

"Мы довольны, сегодня получился праздник, - сказал Бабаев. - Баскетболисты, день рождения президента и самая крупная победа в сезоне (в день матча на "ВЭБ-Арене" был выставлен кубок Евролиги, который 19 мая выиграл баскетбольный ЦСКА, в день матча с "Крыльями Советов" президенту клуба Евгению Гинеру исполнилось 59 лет - прим. ТАСС). Федя [Чалов] - лучший бомбардир. Одни позитивные моменты, хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим "Спартак", мелочь, но приятно".

Гендиректор армейцев отметил, что клубу важно начать выступление в Лиге Европы с группового этапа, а не с квалификационных раундов. "Это серьезное подспорье. Довольны, что закончили сезон на мажорной ноте", - сказал он.