Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ

ТАСС, 27 мая. Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

Ассистентами главного арбитра станут Дмитрий Березнев из Ростова-на-Дону и Алексей Стипиди из Краснодара, резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж). Видеоассистентом рефери назначен Виталий Мешков (Дмитров), ему будет помогать Алексей Сухой (Люберцы). Матч пройдет 30 мая в Нижнем Новгороде.

На ответную встречу, которая пройдет 2 июня в Самаре назначена московская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Видеоассистент арбитра - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник - Алексей Матюнин (Москва).

Главным арбитром первой встречи между "Уфой" и "Томью" стал Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Видеоассистент рефери - Сергей Карасев (Москва), его помощник - Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды 30 мая сыграют в Уфе. На ответный матч главным судьей назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Видеоассистентом рефери станет Михаил Вилков (Нижний Новгород), его помощником - Алексей Сухой (Люберцы).

Ранее VAR использовался в российском футболе на матчах Кубка России со стадии 1/2 финала. Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.