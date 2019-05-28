Не имена - залог успеха. Сборная Финляндии стала чемпионом мира без звезд НХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии в третий раз в истории стала победителем чемпионата мира по хоккею. Финская команда, которая не причислялась к фаворитам турнира в Словакии, в решающих матчах переиграла шведов, россиян и канадцев. Финская сборная пригласила на чемпионат двух игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые приняли участие почти в половине матчей сезона и не забросили ни одной шайбы. Защитник "Чикаго" Хенри Йокихарью и нападающий "Флориды" Юхо Ламмико не смогли отличиться и на чемпионате мира.

На эту тему Замкнутый круг. Сборная Финляндии и Ялонен снова выиграли ЧМ по хоккею в Словакии

Команда также состояла из четырех игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), двух - из Американской хоккейной лиги (АХЛ), трех представителей чемпионата Швейцарии и одного игрока, выступающего в чемпионате Швеции. Остальные 12 хоккеистов представляли местный чемпионат. Главным козырем команды стали сыгранность, системность и правильная тактика на матчи с более сильными командами. Финны в плей-офф последовательно переиграли сборные Швеции (5:4, в овертайме), России (1:0) и Канады (3:1). Состав канадцев полностью состоял из игроков НХЛ, у шведов был 21 хоккеист лучшей лиги мира, а у россиян - 15. Составы этих команд собирались по ходу турнира, их пополняли хоккеисты, вылетевшие из розыгрыша Кубка Стэнли. Финны же весь год наигрывали костяк команды в матчах Евротура и перед турниром провели сбор , длинною в три недели. Из-за него на юниорский чемпионат мира не поехал первый номер рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков Каапо Какко. "Основной нюанс - развитие и направление финского хоккея, расчет на подготовку собственного резерва игроков, тренерского штаба, потому что финские тренеры сейчас работают во всех странах, даже в Швейцарии. Финны добиваются успехов на международном уровне во всех возрастах, в прошлом году выиграли юниорский чемпионат мира, в этом - молодежный. Это система подготовки собственных игроков и тренеров, причем игроков, которые играют и в НХЛ, и в Европе, и в Финляндии. В первую очередь они занимаются собой, поэтому эта система объединяет всех этих тренеров во главе с Ялоненом, который имеет огромный опыт, они объединяются и идут плотно к вершинам", - пояснил в беседе с ТАСС заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший, который на протяжении шести лет возглавлял финский ТПС. Командная игра Сборная Финляндии была сильна командной игрой. По ходу турнира роли лидеров брали на себя разные игроки. В двух стартовых встречах пять шайб забросил 18-летний Какко, который быстро сыгрался с новобранцем "Салавата Юлаева" Сакари Манниненом и Харри Песоненом. В четвертьфинале со шведами блеснул уже Маннинен, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший три голевые передачи. В той же встрече свое первое очко на турнире набрал капитан Марко Анттила.

На эту тему С высоко поднятой головой. Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ

Он забросил шайбу в ситуации, когда сборная Финляндии заменила вратаря шестым полевым игроком, и перевел игру в овертайм. Анттила был самым рослым игроком турнира (207 см). Он же стал автором единственного гола в ворота сборной России и забросил две шайбы в финале, став главным героем плей-офф. Блестяще себя проявил и вратарь Кевин Ланкинен, выручавший команду в ключевые моменты матчей с россиянами и канадцами. В полуфинальной игре Ланкинен удостоился приза лучшему игроку своей команды. По проценту отраженных бросков финский голкипер из играющих в плей-офф уступил только россиянину Андрею Василевскому (94,58 против 94,2), а по количеству пропущенных в среднем за игру шайб занял первое место на турнире (1,5). "Сборная Финляндия отличается сплоченностью и умением концентрироваться. Независимо от счета, они продолжают заниматься четко и ясно своим делом до конца. Мы видели, как команда показывала характер на чемпионате мира. Проигрывая канадцам 0:1, они смогли вытащить матч. Они доверяют своей молодежи и продолжают ее развивать на протяжении всего времени", - отметил Юрзинов-старший. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал победу сборной Финляндии сенсационной. "Финны показали невероятную игру. Они проиграли немцам (на групповом этапе со счетом 2:4 - прим. ТАСС) - это был большой сюрприз для меня. Финская сборная играла солидно, дисциплинированно, компактно и с большим сердцем. В этой команде не было громких имен, но она играла как команда", - подчеркнул он. Тактика Сборная Финляндии играла очень сбалансированно и компактно. Почти во всех эпизодах вся пятерка успевала принимать участие в атаке и обороняться. Очень хорошо помогали защитникам нападающие, которые встречали соперника в средней зоне, а иногда и прессинговали в чужой. Главный тренер команды Юкка Ялонен один из немногих действовал по ходу всего турнира в восемь защитников. Это позволяло сохранять им свежесть и не уступать в скорости и единоборствах.

На эту тему Финский вратарь Ланкинен назвал матч ЧМ со сборной России одним из лучших в жизни

Финская команда отлично перестраивалась и меняла тактику по ходу матчей. В играх со сборными России и Канады финны много внимания уделяли обороне, при этом отрезками хорошо контролируя шайбу в зоне соперника. В четвертьфинале со шведами сборная Финляндии почти на протяжении всей встречи была вынуждена отыгрываться и играть первым номером, что также с успехом получилось. В ситуации, когда для победы хватало одной шайбы, финны забрасывали одну, а когда пять - пять. При равном счете в матче с российской командой на протяжении двух периодов финская сборная демонстрировала агрессивный хоккей и переигрывала россиян. После того, как финнам удалось открыть счет в середине третьего периода, они стали принимать более простые и надежные решения. Игру сборной Финляндии в обороне после полуфинала отметил и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. "Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам", - сказал он. Финские хоккеисты по объему движения и выигранных единоборств визуально превзошли всех соперников на турнире. Компактность и хорошее движение позволяли им создавать численное преимущество на каждом участке площадки в нужный для этого момент. На прошлом чемпионате мира в составе сборной Финляндии было восемь представителей НХЛ, среди которых такие звезды, как Микаэль Гранлунд, Себастьян Ахо и Микко Рантанен. Но главному тренеру Лаури Марьямяки не удалось построить командную игру, в результате чего сборная уступила в четвертьфинале швейцарцам. "Трудно сказать, выступили бы финны в Словакии так же с игроками НХЛ или нет. Но они могут объединиться в один момент, это их главное умение. Они показали, как нужно относиться к себе и к своим молодым игрокам, которые выступают в Европе", - отметил Юрзинов-старший. Системность Финские тренеры дают возможности молодым хоккеистам проявлять себя в матчах внутреннего чемпионата на взрослом уровне. Благодаря этому большинство молодых игроков из Финляндии быстро закрепляются в НХЛ. За последние шесть лет финны трижды становились победителями молодежных чемпионатов мира и дважды выигрывали первенства среди юниоров. При этом во всех детских школах страны тренеры стараются прививать одну и ту же систему игры.

На эту тему Около 40 тыс. человек собрало в центре Хельсинки празднование победы хоккеистов на ЧМ