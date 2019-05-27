Замкнутый круг. Сборная Финляндии и Ялонен снова выиграли ЧМ по хоккею в Словакии

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по хоккею, в финале обыграв команду Канады со счетом 3:1. Бронзовые медали завоевала сборная России, которая в матче за третье место по буллитам переиграла чехов (3:2). Чемпионат мира проходил в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. Последняя победа финнов была датирована 2011 годом, когда мировое первенство проходило на тех же аренах. Сборную Финляндии тогда возглавлял нынешний главный тренер Юкка Ялонен, а в полуфинале также была повержена сборная России. Победа финской сборной получилась неожиданной, до турнира ей не предрекали больших успехов. Чемпионат мира по срокам был самым поздним в истории. В турнире приняли участие 120 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), за команду Финляндии таковых выступало только двое. Сборная Финляндии была сильна командной игрой. По ходу турнира роли лидеров брали на себя разные игроки. В двух стартовых встречах пять шайб забросил 18-летний Каапо Какко, который быстро сыгрался с новобранцем "Салавата Юлаева" Сакари Манниненом и Харри Песоненом. В четвертьфинале со шведами блеснул уже Маннинен, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший три голевые передачи. В той же встрече свое первое очко на турнире набрал капитан Марко Анттила.

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Он забросил шайбу в ситуации, когда сборная Финляндии заменила вратаря шестым полевым игроком и перевела игру в овертайм. Анттила был самым рослым игроком турнира (207 см). Он же стал автором единственного гола в ворота сборной России и забросил две шайбы в финале, став главным героем плей-офф. "Я думаю, что это лучший подарок для нашей команды. Никогда никто не знает, что будет. Если много работать, то получаешь в подарок этот кубок. Конечно, нам было очень сложно противостоять таким командам, но мы выстояли и завоевали трофей", - отметил Анттила. Канадцы не догнали отечественных хоккеистов Сборная Канады потерпела на турнире два поражения - в первом и последнем матчах. Оба раза соперниками канадцев были финны. Канадская команда проиграла второй финал за три года. На прошлом турнире родоначальники хоккея заняли четвертое место, а в 2017 году в решающем матче по буллитам проиграли шведам (1:2). Сборная Канады имеет в активе 26 побед на чемпионатах мира, что на одну меньше, чем у сборных СССР и России, последнюю победу Канадцы одержали в 2016 году. Сборная России завоевала пятую медаль чемпионатов мира за последние шесть лет, но в четвертый раз подряд не смогла пробиться в финал. Последнее золото российские хоккеисты завоевывали в 2014 году под руководством Олега Знарка. На предыдущем турнире россияне в четвертьфинале уступили канадцам (4:5 в овертайме).

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Первые лица страны и хоккея остались удовлетворены итоговым результатом. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр спорта РФ Павел Колобков поздравили команду с бронзовыми медалями, пожелав тренерскому штабу и хоккеистам успехов в дальнейшем. Чешская сборная впервые с 2015 года вышла в полуфинал, но седьмой год подряд осталась без медалей. Последние награды чехи завоевывали в 2012 году (бронза), а последнее золото было добыто в 2010 году. Чешская команда провела первый крупный турнир под руководством Милоша Ржиги. Действующие чемпионы мира шведы, имея в составе 21 представителя НХЛ, вылетели уже на стадии четвертьфинала. Сборная Канады полностью состояла из игроков НХЛ, 22 представителя лучшей лиги мира было у американцев, 15 - у россиян, 12 - у чехов. Главный тренер шведской команды Рикард Грёнборг покинет свой пост по итогам турнира, его место займет Юхан Гарпенлёв. Хозяева турнира словаки шестой раз подряд не смогли пробиться в плей-офф. Сборные Австрии и Франции покинули элиту По итогам турнира в Словакии сборные Австрии и Франции покинули элитный дивизион, в следующем году вместо них на чемпионате мира в Швейцарии сыграют команды Казахстана и Белоруссии. Французы вылетели из элиты впервые с 2007 года, а итальянцы впервые с 2007 года сохранили место в сильнейшем дивизионе. Впервые с 2006 года обе команды, вышедшие в элитный дивизион в прошлом году, сумели закрепиться в нем.

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Сборная Великобритании играла в высшем дивизионе впервые за 25 лет. Последнюю победу в соревновании такого ранга британцы одерживали в 1962 году над финнами (7:5). На этом турнире были обыграны французы (4:3 в овертайме). По итогам группового турнира было зафиксировано 17 разгромов (победа одной из команд с разницей в пять и более шайб). Для сравнения: на прошлом турнире количество крупных побед достигло 15, в 2016 году на мировом первенстве в России крупных побед было восемь. В 2015-м их число равнялось и вовсе четырем. Главная причина в том, что составы сильнейших сборных, за исключением команды Финляндии, пополнило большое количество звезд из НХЛ. Они заменили менее сильных игроков, которые и так были намного мастеровитее большинства хоккеистов сборных средней руки и аутсайдеров. Команды, которые не причисляются к фаворитам, не стали слабее, значительно сильнее стали составы ведущих хоккейных держав. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в беседе с ТАСС признался, что думал о сокращении числа участников чемпионата мира в элитном дивизионе. "Команда Италии готовилась к одной игре и концентрировалась на ней, мы ничего с этим поделать не можем, даже если бы у нас играло восемь команд, - отметил Фазель. - Я обсуждал идею с 14 командами, и мы можем дискутировать об этом долго, это спорт. Сборная Италии будет бороться и в следующем году, когда придут команды Белоруссии и Казахстана". Статистика и индивидуальные призы Самым ценным игроком турнира был признан нападающий сборной Канады Марк Стоун, набравший 14 очков (8 голов + 6 результативных передач). Он же стал и лучшим снайпером турнира. Лучшим бомбардиром стал шведский форвард Вильям Нюландер (5+13), опередивший на два очка двух россиян Никиту Кучерова (6+16) и Никиту Гусева (4+12), а также чеха Якуба Ворачека (4+12).

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