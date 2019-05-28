Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с американцами и финнами на ЧМ-2020

Также в группу В попали команды Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Все матчи в группе B будут сыграны в Цюрихе, на арене "Халленштадион", рассчитанной на 11 200 зрителей. Арена принимала мировые первенства в 1953 и 1998 годах, ее последняя реконструкция была произведена в 2005 году.

ТАСС, 28 мая. Хоккеисты сборной России сыграют в группе В с командами Финляндии, Швейцарии и США на чемпионате мира 2020 года, который пройдет в Лозанне и Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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В группе А сыграют сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словаки, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи группы А пройдут на новой арене в Лозанне, которая будет вмещать 9500 человек. Открытие запланировано на осень 2019 года. Продажа билетов пройдет в два этапа, первый стартует в сентябре 2019 года, второй - в феврале или марте 2020 года.

Посев групп был произведен в соответствии с международным рейтингом IIHF, основанном на результатах чемпионата мира 2019 года, также он учитывает результаты мировых первенств и Олимпийских игр за последние четыре года.

Чемпионат мира в Лозанне и Цюрихе пройдет с 8 по 24 мая 2020 года. На мировом первенстве 2019 года в словацких Братиславе и Кошице сборная России играла в группе B с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Австрии. Россияне заняли первое место в группе, а по итогам чемпионата завоевали бронзу.