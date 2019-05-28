Новосибирск полностью готов принять матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Новосибирск, вошедший в число городов, которые примут чемпионат мира по волейболу 2022 года в России, имеет все условия для успешного проведения турнира. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Во вторник ТАСС сообщил, что Новосибирск вошел в число восьми городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд. Помимо Новосибирска, матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Уфе. Еще два города будут определены позднее.

"Что касается других условий, то транспортная доступность, аэропорт, наличие категорий гостиниц, соответствующих международным требованиям, у нас есть. Поэтому можно однозначно сказать, что город полностью готов к принятию такого турнира", - сказал Ахапов.

По его словам, волейбольный центр, который строится в Новосибирске и будет сдан в 2020 году, также является объектом, который отвечает всем международным требованиям. "Мы бы не стали подавать заявку, если бы не понимали, что один из самых современных [волейбольных] центров в России у нас появится в 2020 году", - пояснил Ахапов.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. Чемпионат мира пройдет в 10 российских городах.