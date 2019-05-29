Широков: завершивший карьеру Денисов был идеальным футболистом

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Игорь Денисов был идеальным и надежным игроком. Такое мнение ТАСС высказал его бывший партнер по петербургскому "Зениту" и сборной России Роман Широков.

В среду стало известно, что 35-летний Денисов завершил карьеру футболиста.

"Денисов - игрок самого высокого уровня, - сказал Широков. - Он амбициозен, поэтому и заиграл. Способен ли он был продолжать играть на уровне премьер-лиги? Это ему решать".

Также бывший футболист сказал, что не готов рассуждать о том, было ли решение Денисова поспешным. "Каким он запомнился на поле? Идеальным, надежным", - добавил бывший одноклубник Денисова.

"У нас [с Денисовым] все матчи были яркими, но финал Кубка УЕФА, где он забил победный мяч (в 2008 году "Зенит" обыграл шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0 - прим. ТАСС), должен запомниться", - резюмировал он.

Широков и Денисов вместе выступали за "Зенит" с 2008 по 2013 год. Помимо петербургского клуба, полузащитник выступал за махачкалинский "Анжи", а также московские "Динамо" и "Локомотив". В общей сложности он четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России, дважды - Суперкубок России. В 2008 году он помог сине-бело-голубым выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.