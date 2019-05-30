Российская премьер-лига стала шестой в Европе по доходам в сезоне-2017/18

ТАСС, 30 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) заняла шестое место среди европейских футбольных лиг по общему доходу в сезоне-2017/18. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Deloitte .

По данным исследования, в сезоне-2017/18 РПЛ заработала €813 млн. При составлении общей суммы учитывались выручка от продажи билетов на стадионы, доходы от продажи прав на телевизионные трансляции, доходы от спонсорских соглашений, а также другие коммерческие услуги.

Отмечается, что доходы от продажи прав на трансляции по сравнению с сезоном-2016/17 в РПЛ выросли на 33% и составили €112 млн (13,8% от общей суммы), доходы от продажи билетов возросли в два раза (в сезоне-2018/19 средняя посещаемость возросла на 2 846 человек) и достигли €52 млн (6,4%). Наибольшую часть выручки российские клубы получили от спонсорских соглашений - €497 млн (61,1%), сумма иных статей доходов составила €152 млн (18,7%). Эти показатели позволили РПЛ выйти на шестое место, опередив чемпионат Турции (€713 млн).

Первое место по общему доходу в сезоне-2017/18 заняла Английская премьер-лига (€5,44 млрд), далее следуют чемпионаты Германии (€3,168 млрд), Испании (€3,073 млрд), Италии (€2,217 млрд) и Франции (€1,692 млрд). Наибольшую часть доходов клубы из чемпионатов первой пятерки получают от телевизионных прав (средний показатель - 42% от общей суммы), лидируют по этому показателю англичане - €3,21 млрд (59%). Доля дохода клубов из первой пятерки от спонсорских соглашений не превысила 31%, команды Английской премьер-лиги заработали за счет спонсоров в общей сложности €1,473 млрд (27,1%). В дни матчей клубы зарабатывают в среднем 14% от общей доли - в чемпионате Англии сезона-2017/18 выручка составила €757 млн (13,9%).