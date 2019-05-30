{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ласицкене ставила себе цель не травмироваться на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Спортсменка рассказала, что ей тяжело далась победа в Швеции

ТАСС, 30 мая. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что ставила себе цель не получить травму на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Слова легкоатлетки приводит пресс-служба соревнований.

В четверг Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги". Спортсменка показала результат 1,92 метра. Соревнования в Стокгольме проходили в сложных погодных условиях: при сильном ветре, дожде и температуре воздуха плюс 12 градусов.

"Сегодня мне было очень тяжело, мое тело не слушалось меня, - сказала Ласицкене. - Я старалась не травмироваться во время соревнований, и я рада, что мне это удалось. На сегодня это было моей единственной целью".

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

НХЛ
Клуб НХЛ "Торонто" обменял хоккеиста Гордеева в "Миннесоту"
Защитник подписал трехлетний контракт новичка
Читать полностью