Ласицкене ставила себе цель не травмироваться на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

ТАСС, 30 мая. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что ставила себе цель не получить травму на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Слова легкоатлетки приводит пресс-служба соревнований.

В четверг Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги". Спортсменка показала результат 1,92 метра. Соревнования в Стокгольме проходили в сложных погодных условиях: при сильном ветре, дожде и температуре воздуха плюс 12 градусов.

"Сегодня мне было очень тяжело, мое тело не слушалось меня, - сказала Ласицкене. - Я старалась не травмироваться во время соревнований, и я рада, что мне это удалось. На сегодня это было моей единственной целью".

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.