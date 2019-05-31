На финал - за €11 тысяч. Как живет Мадрид за сутки до матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

При этом по прогнозам в день матча в Мадриде должны находиться около 100 тыс. фанатов. Стадион "Ванда Метрополитано", на котором пройдет финал, вмещает 67 703 человека, а на болельщиков каждой из команд выделено всего по 16 613 билетов. Таким образом, для остальных любителей футбола были доступны почти 34,5 тысячи билетов. Поскольку спрос превышает предложение, это дает простор для деятельности спекулянтов и мошенников.

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. До финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", остается чуть больше суток, но атмосферы футбольного праздника в столице Испании пока нет. Власти Мадрида основательно подготовились к приезду британских болельщиков, но в последний день весны фанатов в городе не так много.

Так, еще в четверг местная полиция около стадиона задержала трех граждан Италии, которые продавали поддельные билеты. На руках у них были подробные схемы стадиона, конверты с символикой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чуть больше €3 тыс. наличными и 21 фальшивый билет на арену. Представители правоохранительных органов неоднократно напоминали болельщикам, что стоит остерегаться подделок, а также сообщали им о наличии уникальных QR-кодов, благодаря которым владельцы поддельных билетов не смогут попасть на игру.

Несмотря на возможность быть обманутыми, часть болельщиков готова рискнуть, покупая билеты у незнакомцев прямо на улицах города - некоторые из них готовы потратить до €11 тыс. на покупку билета. В центре Мадрида время от времени встречаются болельщики с табличками, на которых на испанском и английском языках написано "Куплю билеты". Некоторые фанаты пошли еще дальше и нанесли это послание на футболки любимых команд.

Поскольку до стартового свистка остается довольно много времени, далеко не все приехавшие в Мадрид болельщики спешат доставать атрибутику любимых клубов и проводят время под тентами в кафе или хорошо кондиционируемых барах. В центре города зачастую можно встретить эмигрантов, которые активно предлагают всем встречным матчевые шарфы ценой в €15. На четырех площадях, Пласа-Майор, Пуэрта-дель-Соль, Пласа-дель-Кальяо, Пласа-де-Ориенте, организованы активности от спонсоров УЕФА и стенд, на котором выставлена копия кубка Лиги чемпионов. Не удивительно, что именно там сосредоточен основной "десант" болельщиков из Лондона и Ливерпуля.

Поведение шумных английских фанатов в Мадриде отличается от того, что привыкли видеть жители других городов. Это связано с тем, что в Мадриде с лета 2015 года введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. Поэтому поклонники "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" предпочитают не провоцировать сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности в дни перед игрой привлечены почти 5 тыс. человек, 4,2 тыс. из которых - сотрудники полиции.