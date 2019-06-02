{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: причиной аварии футболиста Рейеса могло стать лопнувшее из-за скорости колесо

Бывший футболист "Реала", "Арсенала" и сборной Испании Рейес погиб в субботу в результате ДТП
Похороны Хосе Антонио Рейеса EPA-EFE/Julio Munoz
Описание
Похороны Хосе Антонио Рейеса
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 2 июня. Лопнувшее на высокой скорости колесо автомобиля могло стать причиной аварии бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом в воскресенье сообщило испанское издание Mundo Deportivo ("Мундо депортиво").

На эту тему
Бывший футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Рейес погиб в субботу в результате ДТП, вместе с ним находились два человека, один из них - брат спортсмена - скончался, другому удалось выжить. По информации источника, 35-летний испанец ехал со скоростью 237 км/ч, когда у него лопнуло колесо. Автомобиль марки "Феррари" вылетел с шоссе, перевернулся, а затем загорелся примерно в 200 метрах от дороги.

Рейес становился чемпионом Англии в составе лондонского "Арсенала" (2004), побеждал в испанском чемпионате с мадридским "Реалом" (2007). Испанец являлся пятикратным чемпионом Лиги Европы (трижды в составе "Севильи", дважды - "Атлетико"). В составе сборной Испании до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2002 году. За национальную команду на его счету 22 матча и четыре гола.

Футболисты сборной Бразилии верят в невиновность Неймара
Ранее в бразильскую полицию поступило заявление в адрес 27-летнего футболиста с обвинениями в изнасиловании
Читать полностью