Бывший чемпион мира по боксу Форман предложил Джошуа услуги менеджера

В ночь на воскресенье Джошуа не сумел защитить титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе, проиграв техническим нокаутом мексиканцу Энди Руису в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке. Это поражение стало первым в карьере 29-летнего Джошуа.

"Теперь ему надо вернуться в тренажерный зал, - сказал Форман. - Думаю, он станет лучшим бойцом, чем он есть сейчас, если сможет собраться с мыслями. Но сейчас ему надо подтянуть боксерские навыки и найти хорошего менеджера. Я отлично подхожу для этого, ему нужен кто-то вроде меня".

Также 70-летний бывший чемпион отметил, что Джошуа не нужен бой-реванш с Руисом. Ранее промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что ответный поединок пройдет в ноябре или декабре в Великобритании. "Если бы я был его менеджером, я бы сказал, что не надо нарываться на неприятности, - отметил Форман. - Ему не надо снова драться с этим парнем, потому что он не знает, что сделал неправильно в первом бою, он выйдет на ринг и сделает то же самое, так что эту ситуацию надо просто отпустить и оставить Руиса в покое".

При этом Форман заявил, что поражение от Руиса не скажется на статусе британца. "Один удар ничего не изменит, как и нокдаун, он вернется и, возможно, будет только лучше. В следующем бою я бы поставил на него, потому что теперь у него нет страха быть побежденным", - добавил он.