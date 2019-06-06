Мещеряков призвал учесть опыт "Тосно" и "Амкара" при расширении Российской премьер-лиги

По информации ТАСС, на общем заседании клубов РПЛ, которое проходит в эти минуты в Москве, 15 из 16 клубов проголосовали за увеличение числа участников премьер-лиги до 18 команд; только один клуб был против.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков считает, что при расширении числа участников Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд нужно учесть опыт "Тосно" и "Амкара", которые в 2018 году прекратили существование из-за финансовых проблем. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Давайте посмотрим, есть ли у нас 18 команд со стабильным экономическим положением, - сказал Мещеряков. - Чтобы в середине сезона мы всем миром не спасали, условно, "Анжи". "Тосно", "Амкар" - эти примеры не должны повторяться".

"Второе. Есть ли у нас поля? Что у нас с погодой? Есть ли у нас манежи на 15 тысяч с покрытиями, от которых у игроков не летят связки?" - добавил он.

Также представитель руководства московского клуба высказался о том, что в России команды проводят в полтора раза меньше матчей, чем в Великобритании. "Не вопрос, если бы это был чемпионат Московской области, - отметил Мещеряков. - Я бы посмотрел на команду из Англии; как они играют в воскресенье в Красноярске, потом летят в Порту, а еще через два дня в Оренбург. И я посмотрю, через сколько времени спортсмены, получающие много миллионов фунтов, завоют: да ну этот чемпионат".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.