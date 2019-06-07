Левитин: ЧЕ-2020 по футболу докажет, что Санкт-Петербург способен принять любые вызовы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин убежден, что проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге докажет готовность города к любым вызовам. Такое мнение он высказал на панельной дискуссии "Футбол в интерьерах большого города" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Чемпионат Европы важен прежде всего для города и его развития, - сказал Левитин. - Россия организовала не так давно чемпионат мира по футболу, это был яркий праздник. Великолепная организация была отмечена президентом РФ, международными организациями, получилось все на высочайшем уровне. Несколько дней назад [Джанни] Инфантино (президент ФИФА - прим. ТАСС) еще раз отметил, что это был лучший чемпионат мира в истории".

Помощник главы государства также отметил, что выступление сборной России на домашнем турнире приятно удивило всех болельщиков. Команда под руководством Станислава Черчесова впервые в новейшей истории вышла из группы и дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти будущим финалистам - сборной Хорватии.

"Игры в Сочи, Красноярске (в 2014 и 2019 годах они приняли зимние Олимпиаду и Универсиаду соответственно - прим. ТАСС) сделали эти города совсем другими. И я уверен, что Евро-2020 докажет, что Петербург способен принять любые вызовы", - резюмировал он.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах разных стран Европы на 12 стадионах. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира, а также один из четвертьфиналов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.