Тим обыграл Джоковича и сыграет с Надалем в финале Roland Garros

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Четвертый сеянный Открытого чемпионата Франции австриец Доминик Тим обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча, длившаяся 4 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 и стала самой продолжительной на текущем турнире для обоих теннисистов. В пятницу матч был прерван и перенесен на субботу из-за дождя в третьем сете при счете 3:1 в пользу Тима.

Эта встреча стала девятой для спортсменов, в трех из них победу одержал Тим. В последний раз они играли на турнире в Мадриде 11 мая, тогда выиграл серб (7:6 (7:2), 7:6 (7:4). На Открытом чемпионате Франции теннисисты встречались трижды, в двух матчах сильнее был Тим. Джокович прервал свою 26-матчевую победную серию на турнирах серии Большого шлема.