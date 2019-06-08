Гилерме и Дзюба вошли в состав сборной России на матч отбора ЧЕ-2020 с командой Сан-Марино

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Вратарь Маринато Гилерме и нападающий Артем Дзюба включены в стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Полностью состав выглядит следующим образом: Гилерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дзюба.
В состав сборной Сан-Марино вошли Элиа Бенедетти, Маттео Витайоли, Марчелло Муларони, Мануэль Баттистини, Андреа Грандони, Микеле Чеволи, Данило Ринальди, Алессандро Голинуччи, Энрико Голинуччи, Мирко Палацци и Фабио Витайоли.
Матч отборочной группы I пройдет в Саранске в субботу на стадионе "Мордовия-Арена", начало игры в 19:00 мск.