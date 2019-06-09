Сборная России по футболу продолжила подготовку к матчу отбора ЧЕ-2020 с командой Кипра

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России провели тренировку в Саранске после разгромной победы над командой Сан-Марино (9:0) и продолжают подготовку к встрече с киприотами. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

В воскресенье футболисты сборной России провели восстановительную тренировку на саранской "Мордовия-Арене", после чего отправились в Нижний Новгород. На тренировку были приглашены дети из местных спортивных школ. Главный тренер сборной Станислав Черчесов разделил игроков на две группы: в одной находились те, кто принимал участие в матче с командой Сан-Марино, а в другой - оставшиеся на скамейке запасных и не попавшие в заявку.

Победа над самой слабой по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) командой стала самой крупной в истории российской сборной. "Мотивацию на таких соперников найти тяжело. Вчера нужно было победить и себя, но главный тренер сказал правильные слова и вся команда вышла с серьезным настроем", - отметил после воскресной тренировки автор одного из забитых мячей защитник Федор Кудряшов, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Другой защитник российской сборной Андрей Семенов отметил, что после встречи с командой Сан-Марино чувствуется усталость.

Нижний Новгород готов принять сборную России

В других субботних матчах группы I сборная Бельгии на своем поле разгромила команду Казахстана со счетом 3:0, а шотландцы дома переиграли киприотов (2:1). Россияне набрали шесть очков после трех туров и занимают второе место в турнирной таблице. Лидируют бельгийцы (9 очков), на третьей строчке располагается сборная Шотландии (6), далее идут команды Кипра (3), Казахстана (3) и Сан-Марино (0). 11 июня главные конкуренты российской сборной бельгийцы и шотландцы сыграют между собой в Бельгии, сборная Казахстана примет команду Сан-Марино.