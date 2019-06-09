Ласицкене призвала уйти в отставку виновных в ситуации с длительным отстранением ВФЛА

ТАСС, 9 июня. Двукратная чемпионка мира прыгунья в высоту Мария Ласицкене считает, что виновные в ситуации с длительным отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) должны покинуть свои посты. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

"За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано и нас вот-вот восстановят, но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать, - написала Ласицкене. - Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов существование любой спортивной организации или федерации не имеет смысла, они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга. Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах дорожной карты, которые были выполнены на бумаге, но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит".

"Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать, им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а ее любому спортсмену закладывает именно тренер, разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны, не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики", - добавила спортсменка.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF.