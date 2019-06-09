СМИ: "Феррари" подала апелляцию на штраф Феттелю на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону пришлось изменить траекторию движения. В итоге Феттель опустился на вторую позицию, на первую переместился британский гонщик.

ТАСС, 10 июня. Команда "Формулы-1" "Феррари" подала апелляцию на решение наказать гонщика Себастьяна Феттеля 5-секундным штрафом в гонке Гран-при Канады. Об этом сообщает Би-би-си .

По данным журналиста Би-би-си Эндрю Бенсона, протест был подан, несмотря на то, что по правилам 5-секундный штраф не подлежит обжалованию.

В личном зачете после Гран-при Канады Хэмилтон укрепил лидерство, набрав 162 очка, вторым идет его партнер по команде финн Валттери Боттас (132), третьим - Феттель (100). Следующий этап пройдет во Франции с 21 по 23 июня.