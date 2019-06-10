"Бостон" обыграл "Сент-Луис" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 10 июня. "Бостон" победил "Сент-Луис" со счетом 5:1 в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сент-Луисе.

В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (9-я минута), Брэндон Карло (43), Карсон Кульман (51), Давид Пастрняк (55) и Здено Хара (58). У проигравших отличился Райан О'Райлли (53).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко очков не набрал, он провел на площадке 19 минут 6 секунд, нанес 4 броска по воротам. Из-за дисквалификации матч пропускал другой российский форвард "Сент-Луиса", Иван Барбашев, он был наказан за удар в голову сопернику в предыдущей игре серии.

"Бостон" открыл счет при игре "5 на 3" после удалений Брэйдена Шенна и лучшего игрока двух последних матчей О'Райлли - после передачи Пастрняка Маршанд отправил шайбу в ворота в броском в одно касание на девятой минуте. Этим голом "Бостон" повторил клубный рекорд по шайбам в большинстве в одном розыгрыше плей-офф, установленный в 1991 году (24). "Бостон" выиграл 16-ю игру подряд, когда Маршанд забросил шайбу.

Вторая шайба в матче была заброшена в результате ошибки голкипера хозяев Джордана Биннингтона, который пропустил после наброса на ворота от Карло. Третью шайбу забросил форвард Карсон Кульман, пропустивший предыдущую встречу, так как "Бостон" переходил на игру в семь защитников. Для 23-летнего игрока эта шайба стала первой в плей-офф в карьере.

Спустя минуту О'Райлли одну шайбу отквитал, но "Бостон" вновь восстановил разницу в три гола - отличился Пастрняк после отбора за воротами соперника. За четыре минуты до финальной сирены тренеры "Сент-Луиса" заменили Биннингтона на шестого полевого игрока, в результате чего Хара установил окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота. 42-летний словацкий хоккеист стал самым возрастным защитником, сумевшим отличиться в финале Кубка Стэнли.

Седьмой матч в 17-й раз в истории

Обладатель Кубка Стэнли определится в решающем, седьмом матче серии, который пройдет в ночь на 13 июня в Бостоне.

Чемпион в 17-й раз определится по итогам семи матчей. В предыдущий раз это случилось в 2011 году, когда чемпионом стал "Бостон". Четыре раза в седьмых матчах финалов побеждали гости при 12 победах хозяев, при этом в двух последних случаях побеждали именно гости.