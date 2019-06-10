Газета Сент-Луиса по ошибке поздравила болельщиков местного клуба с победой в Кубке Стэнли

ТАСС, 10 июня. Газета St. Louis Post-Dispatch по ошибке разослала поздравительные письма фанатам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" перед шестой встречей финала Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Шестая встреча финальной серии между хоккеистами "Сент-Луиса" и "Бостона" прошла в ночь на понедельник в Сент-Луисе и завершилась победой гостей со счетом 5:1. Счет в серии до четырех побед стал равный - 3-3.

Издание принесло извинения за допущенную ошибку.

Обладатель Кубка Стэнли определится на площадке "Бостона" 13 июня в седьмом матче серии.